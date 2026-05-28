＜〜全英への道〜ミズノオープン初日◇28日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第1ラウンドが進行している。【写真】木下稜介が未発表パターを投入！2024年大会覇者の木下稜介が10バーディ・ボギーなしで回り、ツアー自己ベストタイ「62」をマーク。10アンダー・単独首位でホールアウトしている。3打差2位に杉山知靖。4打差3位タイに比嘉一貴、生源寺龍憲、小西たかのり、植竹勇太が続い