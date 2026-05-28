＜リゾートトラスト レディス 初日◇28日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーは4日間大会が開幕し、第1ラウンドが進行している。午前組は全選手が競技を終えた。【写真】クールな着こなしに視線集中都玲華の襟立姿を激写昨年女王の佐久間朱莉が、1イーグル・5バーディ・1ボギーの「66」で回り、6アンダーの単独首位でホールアウトした。イ・イェウォン（韓国）が2打差の2位。荒木優