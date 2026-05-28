俳優の上戸彩が、丸亀製麺の新TV CM「鬼おろし祭り！肉ぶっかけに豚しゃぶ、鶏から」篇、「鬼おろしぶっかけがある！豊富な無料薬味がある！」篇に出演する。【動画】おいしそう…上戸彩が口いっぱいにうどん頬張る新CM今回のTVCMは、浴衣に法被（はっぴ）を羽織った上戸が夏祭りを楽しむシーンから始まる。活気あふれる製麺所の前に仲間と集まった上戸と3種類の「鬼おろしシリーズ」が次々と映し出される。水できゅっと締めた