朝は小雨だったのに、帰宅時間には土砂降り。最近はそんな“急な雨”に悩まされる日も増えてきた。とはいえ、レインブーツだと大げさだし、通勤コーデに合わせづらいことも。そこで注目されているのが、普段使いしやすい「防水スニーカー」だ。【写真】「防水だけど普段使いしやすい」1足持っていると助かる防水スニーカー今回は、街でも履きやすく、雨の日でも歩きやすい人気モデルをピックアップ。通勤から休日まで使いやす