timelesz菊池風磨（31）が、28日から放送される、あと払いサービス「ペイディ」新テレビCMに出演する。ライフスタイルに合わせて自分らしく意志のある買い物をかなえてくれるペイディの魅力を表現するため、音楽制作や、ダンススタジオ、ホテルなどさまざまな空間のセットで撮影された。大きな見どころとなるダンスシーンは、菊池自身が即興で振付をアレンジ。自ら構成を練り上げ、「こんな感じがいいですかね」と試行錯誤を繰り返