勤務先の障害者支援施設「鶴が丘学園」（北海道釧路市）で入所者を暴行したとして、暴行容疑で生活支援員の男2人が逮捕された事件で、北海道警は28日、施設を家宅捜索した。暴行の実態を詳しく調べる。逮捕されたのはいずれも釧路市の阿部弘樹容疑者（31）と高橋海吏容疑者（29）。高橋容疑者は、暴行したとされる4人のうち3人への行為について「暴行が常習化していて、どのことを言っているのか思い出せない」と供述している