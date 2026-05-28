俳優桐谷健太（46）が28日、都内で、世界最大級のオーディオエンターテインメントサービス「Audible」プレス発表会に出席した。この日は、2026年新作ラインアップを発表。オーディオブックは今月28日より、待望の新作を配信開始する。村上龍氏の代表作「五分後の世界」を俳優桐谷健太が朗読する。桐谷は「とても光栄でした」と喜び、「10代の頃、村上龍さんの『コインロッカー・ベイビーズ』を没入しながら読んで、それ以外にも村