文芸評論家の三宅香帆氏（32）が28日、都内で、世界最大級のオーディオブックおよび音声コンテンツ制作・配信サービス「Audible」プレス発表会に出席した。この日は2026年新作ラインアップが発表された。Audibleが著者・出版社と協力しながら独自に企画・制作する人気コンテンツ「オーディオファースト作品」最新作として、中山七里氏による新作「火と話す男」を、声優・榎木淳弥の朗読で今月28日から配信開始。そのほか、解剖学者