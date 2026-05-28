イランが米国に報復攻撃で停戦決裂の恐れ珍しく“リスク回避 ”の円買いに？ 米軍がイランの軍事施設を攻撃したことを受け、イランが報復攻撃を実施した。これにより米イラン停戦が決裂する恐れがある。 原油価格が再び92ドル台に上昇し、有事のドル買いが広がっている。ただ、同時に円買いも見られる。最近の流れでは原油価格が上昇すると貿易赤字拡大懸念で円は下落する傾向がある。ただ、今日は珍しく“リスク回避 ”