◆ファーム・リーグ巨人―ヤクルト（２８日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の増田陸内野手（２５）が先制適時打を放ち、２軍降格後に即結果を残した。「３番・二塁」で先発出場。初回２死で右翼線への二塁打を放つと、３回２死一、三塁の第２打席で右腕・西舘に対し、初球の１４６キロ直球を左前にはじき返した。増田陸は今季、３８試合に出場して打率２割５分５厘、２本塁打、１１打点。得点圏打率は３割３分３厘と勝