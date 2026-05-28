餃子を作ったときに余りがちな皮。捨てるのはもったいない！と思いませんか？ 今回は、ピザやスープ、ブリトーなど意外な料理に変身させるアレンジレシピを3つご紹介します。 ▼10分でできるフライパンピザ 皮をフライパンに並べてピザソースを塗ってチーズをのせ、蓋をして5分焼くだけ。ピザ生地なしで作れる簡単レシピです。 ▼皮3枚でワンタン風スープに 細長く切った皮を中華スープで煮て、水溶き片栗粉と溶き卵を加えれば