日本バレーボール協会は28日、男子代表の佐藤駿一郎（26）が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたことを受け、コメントを発表した。また、同日付で佐藤容疑者の日本代表登録を抹消した。■日本バレーボール協会の発表全文バレーボール男子日本代表 佐藤駿一郎選手の逮捕について 本日5月28日（木）、2026年度バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎選手が薬物所持の容疑で逮捕されました。現在、警察が事実関係の調査を進めております