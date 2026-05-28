自民党と日本維新の会がいまの国会で成立を目指す「副首都構想」の実現に向けた法案の原案が判明しました。政策を推進するため、新たに担当大臣を設置するとしています。原案では「副首都」の目的として、▼災害時に政治や行政など「国家社会機能」の継続性を確保するほか、▼東京一極集中を是正するため、「多極分散型の経済圏」の形成を目指すとしています。政府に総理を本部長とする推進本部を設置し、副本部長として担当大臣を