◇MLB ドジャース4-1ロッキーズ（日本時間28日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平選手が6回1失点の好投で今季5勝目。好調のリリーフ陣は盤石なリレーで、チーム5連勝をつかみました。大谷選手はこの日、「1番・投手兼指名打者」でスタメン出場。初回は四球を許しながらも、無失点に抑えます。さらに直後の攻撃では、先頭打者ホームランを放ち、自ら援護点を生みました。4回に四死球でピンチを背負い、内野ゴロの間に失