5月28日、横浜ビー・コルセアーズは、松崎裕樹と双方合意のうえで契約を解除し、同選手が退団することを発表した。また、同日にはレバンガ北海道からも2026－27シーズンの選手契約締結が発表されており、同クラブへの移籍が決まった。 長崎県出身で現在25歳の松崎は、192センチ95キロのシューティングガード兼スモールフォワード。福岡第一高校から東海大学へと進学し、