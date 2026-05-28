ニーズウェルがしっかり。この日、システム開発の全工程において生成ＡＩを実行エンジンとして活用する「ＡＩ駆動型開発」の手法を検証・確立する研究開発を本格的に開始したと発表しており、好材料視されている。開発ライフサイクル全体を対象に、ＡＩ活用の検証及び実用化を推進するとしており、開発プロセスを通じて蓄積されるナレッジを固有の技術資産として体系化し、継続的な生産性向上と高付加価値化を実現。これに