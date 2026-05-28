ジェイドグループが急落しストップ安の１６８５円に売られている。２７日の取引終了後に、４月１４日の本決算発表時に未定としていた２７年２月期の連結業績予想を発表。売上高２５０億円（前期比２８．６％増）、営業利益２５億円（同４．０％増）、経常利益２６億円（同１．５％増）と増収増益を見込むとしたが、前期のＭ＆Ａなどによる業績押し上げ効果への期待が大きかっただけに、失望売りが出ているようだ。 出所