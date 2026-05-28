午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４６６、値下がり銘柄数は１０７０、変わらずは２５銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位に小売、パルプ・紙、海運、サービスなど。値下がりで目立つのは非鉄金属、情報・通信、銀行など。 出所：MINKABU PRESS