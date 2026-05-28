開催：2026.5.28 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 4 - 1 [ロッキーズ] MLBの試合が28日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとロッキーズが対戦した。 ドジャースの先発投手は大谷翔平、対するロッキーズの先発投手は菅野智之で試合は開始した。 1回裏、1番 大谷翔平 3球目を打ってセンターへのホームランでドジャース得点 LAD 1-0 CO