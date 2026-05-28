南アフリカ共和国サッカー協会（SAFA）は27日、FIFAワールドカップ2026に臨む南アフリカ代表メンバー26名を発表した。すでに32名の候補が21日に発表されていた中、本大会に登録される26名に絞られた南アフリカ。ブルース監督はGKブランドン・ピーターソン（カイザー・チーフス）、DFタビソ・モニャネ（カイザー・チーフス）、MFブルックリン・ポーゲンポール（ダーバン・シティ）、MFレボハン・マボエ（カイザー・チーフス）、