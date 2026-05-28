韓国で自身の誕生会を開いてくれた息子を自作の銃で殺害し、一審と二審で無期懲役を言い渡された63歳の男が上告状を提出した。【関連】一家惨殺試みた63歳男、綿密な犯行計画の全貌5月26日、法曹界によると、殺人および殺人未遂などの容疑で今月19日の控訴審で無期懲役を言い渡された63歳の男側が、同日に上告状を提出した。ただし、不服として上告した具体的な理由はまだ明らかになっていない。男は昨年7月20日午後9時31分ごろ、