28日14時現在の日経平均株価は前日比1020.08円（-1.57％）安の6万3979.33円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は466、値下がりは1070、変わらずは25と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は299.28円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が248.6円、東エレク が74.42円、イビデン が72.74円、フジクラ が59.33円と続いている。 プラス寄与度トップはＴＤＫ