28日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝159円57銭前後と、前日午後5時時点に比べ22銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円98銭前後と52銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース