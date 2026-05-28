ブルージェイズの岡本和真内野手が27日（日本時間28日）、本拠地でのマーリンズ戦に「5番三塁」で先発出場。6回の第3打席に今季11号となるソロ本塁打を放ち、2－1での勝利に貢献した。岡本は試合後、「何とか前に飛ばそうと思っていた。打てて良かった」と振り返った。 ■指揮官「エリート級のパワー」 1―1で迎えた6回、岡本は相手左腕アンドリュー・ナーディ投手のチェンジ