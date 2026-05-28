神奈川県の横浜市にある「HOTEL NEW GRAND（ホテルニューグランド）」。マッカーサーやチャップリンなどの著名人も宿泊したという、横浜を代表するクラシックホテルです。多くの国際色豊かなゲストをもてなしてきた同ホテル、実は「ナポリタン」や「プリン・ア・ラ・モード」などの発祥の地としても知られています。そんな歴史あるホテルの味を、よりカジュアルに楽しめる直営ショップがあるのをご存知でしょうか。なんと、お手ご