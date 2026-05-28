中国メディアの快科技は27日、トレンドフォースの最新統計を引用し、2026年第1四半期（1〜3月）の世界のプラグインハイブリッド車（PHEV）販売台数で、中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）が27．3％の市場シェアを獲得して首位の座を維持したと報じた。トレンドフォースによると、1〜3月のバッテリー式電気自動車（BEV）、PHEV、燃料電池自動車（FCEV）を含む新エネルギー車（NEV）の世界販売台数は前年同期比2％減の394万