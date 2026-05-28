中国商務部など6部門はこのほど、『出国時税還付措置の最適化強化とインバウンド消費の拡大に関する通知』を発表しました。これは「出国時税還付2．0」時代の到来を告げるものです。2025年4月に同部門が第1版となる最適化政策を発表して以来、中国の出国時税還付市場は急速な成長軌道に乗っています。第1版の政策は顕著な成果を上げました。2025年、中国の出国時税還付対象商品の売上高は前年比で約2倍に増加し、わずか1年間の販売