元日本テレビ所属で現フリーの宮崎宣子アナウンサー（46）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。母との貴重な顔出しショットを公開した。【写真】雰囲気も似てる…母との“貴重”な顔出しショットを披露した宮崎宣子アナ宮崎は息子を抱きながら、母と寄り添う写真を公開すると「似てる」と一言。「私も母のような顔になるんだろな。ちょいと前の母の日に、色んな思いが複雑に込み上げました」と書き出し、「子供を持って