◇ナ・リーグドジャース4―1ロッキーズ（2026年5月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第1打席で9号先頭打者アーチを放つなど、打者としては4打数1安打1打点、投げては6回無安打1失点、毎回の7三振を奪う力投で今季5勝目。規定投球回にはあと1イニング届かなかったが、防御率は0.82となった。投打にわたる活躍でチームを5連勝