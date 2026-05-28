女優三田佳子（84）が、28日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。“終活”の一環として、遺言書を作成したことを明かした。映画「お終活3幸春！人生メモリーズ」（香月秀秀之監督、29日公開）で、認知症のおばあちゃん（加藤豊子）役を演じる。“終活”がテーマの作品とあって、黒柳徹子（92）から自身の終活について問われると「やりましたよ」と遺言書を作成したことを明かした。その理由について「子