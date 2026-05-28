アメリカのトランプ大統領は27日、テキサス州の共和党の予備選挙で勝利したトランプ氏の熱烈な支持層「MAGA」派の候補について、称賛しました。26日に行われた上院選の共和党候補を決める予備選挙では、トランプ大統領が支持した州の司法長官ケン・パクストン氏が、現職で共和党の重鎮として知られるジョン・コーニン氏を大差で破りました。パクストン氏は、公費の私的流用疑惑などのスキャンダルを抱えてきましたが、「MAGA」路線