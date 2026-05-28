元NHKアナウンサーの武田真一が28日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。日本航空が、客室乗務員（CA）による過度な飲酒が乗務する予定だった飛行機の出発直前に発覚し、交代要員の確保に時間がかかって出発が遅れた事案が発生したと27日に発表した件で、私見を述べた。この事案は23日朝、広島発羽田着の便で発生。現場リーダーの50代女性CAが前夜、同じ便に乗務予定だった30代女性CAと滞在先のホテル