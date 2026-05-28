オンワード樫山は2026年5月26日、全国の男女を対象に実施した「二季化・酷暑化に関する生活者意識アンケート調査」の結果を発表した。調査期間は2026年5月13日〜14日、インターネットアンケートにより616名から有効回答を得た。二季化・酷暑化に関する生活者意識アンケート調査○服装選びの基準が「季節感」から「気温・天気」へシフトここ1〜2年で、外出時のコーディネートを選ぶ際に「春夏秋冬などの季節感」よりも「その日の気