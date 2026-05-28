レイズの投手がマウンド上で信じられない?トンデモパフォーマンス?を演じてしまった。２７日（日本時間２８日）の敵地オリオールズ戦の５回、６点を追う展開でジョナサン・ヒーズリー投手（２９）が２年ぶりのマウンド復帰。ところが具合が悪そうで３球投げてマウンド付近でまさかの嘔吐。トレーナー陣が駆け付ける事態となったが、汗を吹き、水分補給をして再び打者に立ち向かった。中継レポーターのライアン・バス氏によると