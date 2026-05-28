トヨタカローラ香川 トヨタカローラ香川（高松市）は21日、梅雨シーズンを前に快適・安全に運転する実践ポイントを提案しました。 雨の日は湿度が高くなり、車内外の温度差によってガラス表面に結露が発生しやすくなります。また乗っている人の呼吸や、濡れた衣服も車内の湿度を高めます。車内の窓ガラス曇りによる視界不良によって1時間あたりの交通事故件数は、晴天時の約5倍(首都高速道路調べ)になる