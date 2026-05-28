俳優のトム・ハーディがドラマ「モブランド」から降板したと報じられている。シーズン2の撮影中に「プロデューサー陣と衝突」したことで、シーズン3からは出演しないことになったと言われている。 【写真】保護犬を支援ワンちゃんにはやさしい人気俳優 ザ・ハリウッド・リポーターの元編集者が自身のニュースレターの中で、「パラマウントは、プロデューサ&#