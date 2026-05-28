ため池 視聴者の皆さんの疑問に答える「みんなのハテナ」です。今回のテーマは、米作りに欠かせない水を蓄えておく「ため池」です。 ため池はいくつある？（大勢の視聴者） 岡山には9135カ所、香川には1万2217カ所のため池があります。香川のこの数は兵庫県、広島県に次いで全国第3位です。そして、県土の総面積に対する密度では全国1位です。 ちなみに、香川県最大の農業用のため池「満濃池」では、毎年6