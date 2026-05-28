明日29日(金)から6月1日(月)にかけて、季節先取りの暑さとなりそうです。最高気温30℃以上の真夏日の地点が増加し、東海など35℃くらいまで上がる所もあるでしょう。熱中症対策が欠かせません。明日29日〜6月1日 熱中症のリスク高まる29日(金)から6月1日(月)にかけて、日本付近は高気圧に緩やかに覆われます。局地的には雨雲がかかるものの、おおむね晴れるでしょう。強い日差しと、南から流れ込む暖かい空気の影響で、気温が全国