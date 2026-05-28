マーベル最新アニメーションシリーズ『X-Men’97』のシーズン2が、 7月1日からディズニー公式動画配信サービス「ディズニープラス」で独占配信されることが決定。併せて、予告編とキービジュアルも公開された。【動画】ほんとに一瞬！モーフが変身したと思しきデッドプールの姿が登場する『X-Men'97』シーズン2予告編本作の主人公は、突然変異によって超人的能力を持って生まれたミュータント集団X-MEN。シーズン１は全米最