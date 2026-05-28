5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのTAEHYUNがソロ歌唱する、名作韓国ドラマ『天国の階段』Amazon Audible日本語オーディオドラマ版主題歌「逢いたい （Japanese Ver.）」が、Amazon Musicから独占先行配信にて6月4日にデジタルリリースされることが決定した。【写真】TAEHYUN「逢いたい」ジャケット今回オーディオドラマの制作と配信を行うのは、Amazonのオーディオブック・音声コンテンツ制作・配信サービス・Audible。Aud