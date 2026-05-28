音声コンテンツ制作・配信サービス『Amazonオーディブル（Audible）』が28日、2026年の新作ラインアップを発表した。【写真】名作ばかり！Audible 2026年新作ラインナップ近年“聴く読書”への関心が高まり、日常生活のさまざまなシーンで音声コンテンツを楽しむスタイルが広がるとともに、コンテンツへの期待も一層高まっている。こうした背景を踏まえ、Audibleでは2026年も、Audibleオリジナル「オーディオファースト作品」