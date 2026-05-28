女優の三田佳子（84）が28日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。夫で元NHKプロデューサーの高橋康夫さんとの関係について明かした。三田は高橋さんとは「康夫さん」「佳子さん」と呼び合っていると言い「途中で“ママ”って言ったとき、凄く嫌だった。“ママなんて言わないで！”って怒ったんですけれど」と振り返って笑ってみせた。1974年に結婚し52年。金婚式を過ぎたと言われ「そんなのやら