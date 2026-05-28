参議院の厚生労働委員会は、市販薬と成分がほぼ同じ「OTC類似薬」の自己負担上乗せなどを盛り込んだ健康保険法などの改正案を先ほど可決しました。改正案には、出産費用を全額、公的医療保険で賄う制度や「OTC類似薬」の患者の自己負担を上乗せすることが盛り込まれています。このほか、高額療養費をめぐって患者負担の上限を見直す場合に、長期療養者への影響を考慮する規定なども盛り込まれています。公明党川村雄大 参院