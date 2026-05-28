オリエンタルラジオ藤森慎吾（43）が28日までにインスタグラムのストーリーズを更新。Xのアカウントを何者かに乗っ取られてから約1カ月が経過した現状を報告した。藤森はフォロワー数96万人超の自身のXアカウントが、「Global Stock Market News」という株式市場の情報などを発信んするアカウントに変更されてしまっているキャプチャー画像を貼り付け、「Xアカウントが乗っ取られて一カ月ほど経ちますが、未だにサポートセンターか