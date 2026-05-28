名古屋駅前のビル群に名古屋鉄道が「ヨドバシカメラ」を誘致する方向で、最終調整に入ったことが分かりました。 【写真を見る】名古屋駅前の名鉄ビル群に｢ヨドバシカメラ｣ 誘致の方向で最終調整 駅周辺のにぎわい維持に 名古屋駅の再開発を巡っては去年12月、人手不足や建設資材の高騰などを理由に計画の見直しを表明。本来は今年度、名鉄百貨店のビルなどを解体し、来年度にビルの建設に着手する計画でしたが、現在も解体される