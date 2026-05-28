今月、香川県高松市内の住居で、同居する女性の8歳の息子の顔を足で蹴り、けがをさせた疑いで高松市の無職の男が逮捕されました。 【写真を見る】児童相談所からの通報 同居する女性の息子（8）の顔を足で蹴りけがをさせた疑い 無職の男（27）を逮捕【香川】 顔を足で蹴る暴行を加えたか 傷害の容疑で逮捕されたのは、高松市松縄町の無職の男（27）です。警察によりますと男は、今月（5月）14日ごろ、高松市内の男の住居で、同