TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』が、7月4日よりテレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠・BS朝日ほかにて放送開始されることが決定。あわせて第2弾PVとメインビジュアルが公開され、追加声優と主題歌が発表された。 参考：『天幕のジャードゥーガル』声優に関根明良、齋藤潤、入野自由らキャラボイス入りPVも 本作は、Souffle（スーフル）にて連載中のトマトスープによる同