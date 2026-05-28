ロナルド・クーマン監督率いるオランダ代表がW杯を戦う26名のメンバーを発表した。オランダはW杯予選でポーランドらと同組となり、無敗で本戦出場を決めている。今回の26名中15名がプレミアリーグに所属しており、リヴァプールのフィルジル・ファン・ダイク、コーディ・ガクポ、ブライトンのバルト・フェルブルッヘンらが順当に選ばれた。一方で同じくリヴァプールのジェレミー・フリンポンが落選。昨季はレヴァークーゼンで素晴ら