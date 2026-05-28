ロベルト・レヴァンドフスキが退団するバルセロナでは、彼に代わるストライカーの獲得が急務になっている。『Marca』など複数の現地メディアの報道では、ハリー・ケイン(バイエルン・ミュンヘン)、フリアン・アルバレス(アトレティコ・マドリード)の名前が獲得候補として挙がっている。しかし、どちらも獲得するには巨額の移籍金が必要であり、バルセロナにとって現実的な選択肢ではないかもしれない。こうした中、バルセロナの首