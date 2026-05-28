フロリアン・ヴィルツ、グラニト・ジャカ、ヨナタン・ターなど、昨年夏に主力選手が相次いで退団したレヴァークーゼンにとって、新加入のジャレル・クアンサーは数少ない明るい材料だった。リヴァプールから完全移籍で入団した同選手は、ブンデスリーガでは全34試合中28試合に出場。対人能力の強さと精度の高いビルドアップ能力で後方からチームを支え、ターやピエロ・インカピエの抜けた守備陣を支えるリーダーとして活躍した。こ